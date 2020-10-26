خولة الحمادي تنال الماجستير في القانون الرياضي

المصدر: محمد فاضل - دبي

منحت الجامعة الأميركية في دبي شهادة الماجستير في القانون الرياضي لرئيسة قسم تصميم البرامج للباحثين عن عمل في هيئة الموارد البشرية، أخصائي تطوير الأعمال في نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، خولة إسماعيل الحمادي، عن رسالتها «التأمين ضد المخاطر في الرياضات البحرية والمخاطر التي يواجهها الرياضيون»، وشددت من خلالها على الحاجة لسن لوائح وقوانين تؤمّن مستقبل رياضيي الألعاب البحرية.

وحصلت الحمادي على الماجستير بتقدير امتياز بإشراف الدكتور بشار المومني، استاذ القانون المدني المشارك من جامعة الشارقة (رئيساً)، والدكتور محمد الاوجار مدير برنامج الماجستير المهني في القانون الرياضي، والدكتور طارق مدير برنامج ماجستير التحكيم أعضاء اللجنة.

وقالت الحمادي لـ«الإمارات اليوم: «انخرطت في الرياضات البحرية، وقررت أن أطوّر في قوانينها، فالتحقت بماجستير القانون الرياضي، بما يخدم المصلحة العامة للرياضة، ولوجود نوع من القصور في القوانين والتشريعات التي تُعنى بطرق الأمن والسلامة، وهي المعادلة التي يسعى إليها المنظمون في كل سباق، وكيفية بناء مظلة تأمينية للمتسابقين وممارسي هذا النوع من الرياضات».

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