منصور بوعصيبة رئيساً لاتحاد الدرّاجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - الشارقة

فاز مرشح شباب الأهلي، منصور بوعصيبة، برئاسة اتحاد الدرّاجات عن الدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، عقب منافسة قوية مع مرشحة نادي النصر نورة حسن الجسمي، في الانتخابات التي أقيمت، أمس، في نادي الشارقة للشطرنج، بحضور أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المكونة من 15 نادياً، حيث تم انتخاب مجلس الإدارة الجديد، الذي سيقود مسيرة الدرّاجات في السنوات الأربع المقبلة.

وحصل بوعصيبة على ثمانية أصوات، مقابل سبع أصوات لنورة الجسمي.

وفاز على منصب العضوية كل من: خليفة بن عمير (14 صوتاً)، ياسر الدوخي (13)، نايف المنصوري (13)، محمد القبيسي (12)، وحارب العلي (10)، وفي فئة العنصر النسائي فازت بالمقعد خلود الظاهري، لحصولها على ثمانية أصوات، مقابل سبعة أصوات للمرشحة اليازية السويدي.

وكانت لجنة الانتخابات برئاسة محمد العامري، قد حرصت على تطبيق جدول أعمال الجمعية العمومية الانتخابية، الذي بدأ في الرابعة عصراً بالتأكد من اكتمال النصاب وهو 15 نادياً، ومن ثم قام رئيس اللجنة بشرح خطوات الانتخاب، التي انتهت بالنتائج المعلنة، وتم تسجيل حالة بطلان واحدة فقط في التصويت على عضوية مجلس الإدارة، بسبب وضع ست علامات في استمارة الترشيح بدلاً من خمس.

من جانبه، وجّه رئيس مجلس الإدارة، منصور بوعصيبة، الشكر إلى كل أعضاء الجمعية العمومية الحاضرة إلى التصويت، سواء التي قامت بالتصويت له أو لغيره، وأبدى سعادته بالطريقة التي انتهت عليها الجمعية العمومية، وأكد لـ«الإمارات اليوم»، أن «الفترة المقبلة ستشهد العمل على تشكيل اللجان، وأهمها اللجنة الفنية ولجنة المنتخبات، وذلك بداية من الشهر المقبل، وبعد ذلك سيكون هناك العمل السريع من أجل اعتماد نظام البطولات الجديد».

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