نصف نهائي كأس كرة الصالات في صالة مليحة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عن إقامة مباريات الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد غداً في الصالة الرياضية لنادي مليحة.

ويلتقي شباب الأهلي مع البطائح عند الساعة الخامسة، ويتواجه عند الساعة السابعة والنصف النصر مع دبا الحصن، وتلعب المباراتان بنظام خروج المغلوب، على أن تلعب المباراة النهائية السبت المقبل. وكانت نتائج الجولة الأخيرة قد شهدت فوز البطائح على الشارقة بهدف نظيف، وشباب الأهلي على اتحاد كلباء (5-4)، وتعادل دبا الحصن مع الظفرة (1-1)، في أبرز نتائجها.

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