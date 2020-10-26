حمدان بن محمد يهنئ حبيب محمدوف بطل العالم في «يو إف سي»

المصدر: أحمد طارق - دبي

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، صورتين تجمعان سموه مع بطل العالم في الفنون القتالية القصوى «يو إف سي»، الروسي حبيب نور محمدوف.

وتوجه سمو ولي عهد دبي بالتهنئة عقب فوزه على الأميركي جستن جايثجي، بالضربة القاضية الفنية في النزال الذي جرى بينهما على منصة «فلاش فوروم» بحلبة ياس في أبوظبي. وأعلن حبيب نور محمدوف اعتزاله عقب تحقيق الفوز رقم 29 في مسيرته، إذ لم يخسر أبداً، وخلع قفازاته عقب الفوز على جستن جايثجي، وقال «هذه آخر معركة لي في (يو إف سي)». وكان البطل الروسي قد خاض أول نزال له منذ وفاة والده، عبدالمناف، في يوليو الماضي، بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد. ويعد عبدالمناف الشخصية المرموقة في عالم الرياضات القتالية في جمهورية داغستان الروسية، وقد توفي في يوليو الماضي عن عمر يناهز (57 عاماً).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news