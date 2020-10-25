خورفكان يجدد عقد البرازيلي المقيم جونيور حتى عام 2024

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم عن تجديد عقد اللاعب البرازيلي المقيم انتونيو فالمور جونيور لمدة 3 مواسم ابتداء من الموسم المقبل لتمثيل الفريق الاول في منافسات دوري الخليج العربي.

وتم الإعلان عن ذلك ببيان رسمي للنادي اوضح ان التعاقد تم بعد المستوى الفني المميز الذي ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية و بما يصب في مصلحة الفريق خصوصًا و ان لديه مستقبلا كروياً كبيرا لما يتمتع به من قدرات فنية عالية.

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