حمدان بن محمد يهنئ حبيب محمدوف «بطل الفنون القتالية القصوى»

المصدر: أحمد طارق - دبي

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» صورتين تجمعان سموه مع بطل العالم في الفنون القتالية القصوى «يو إف سي» الروسي حبيب نور محمدوف.

وتوجه سمو ولي عهد دبي بالتهنئة إلى البطل الروسي عقب فوزه على الأميركي جستن جايثجي، بالضربة الفنية القاضية في النزال الذي جرى بينهما، أمس السبت، على منصة فلاش فوروم بحلبة ياس في أبوظبي.

وأعلن حبيب نورمحمدوف اعتزاله عقب الانتصار رقم 29 في مسيرته، إذ لم يخسر أبدا، وخلع قفازاته عقب الفوز على جستن جايثجي، وقال «هذه آخر معركة لي في (يو إف سي)».

وكان البطل الروسي قد خاض أول نزال له منذ وفاة والده عبد المناف في يوليو الماضي بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد.

ويعتبر عبدالمناف الشخصية المرموقة في عالم الرياضات القتالية في جمهورية داغستان الروسية، قد توفي في يوليو الماضي عن عمر يناهز (57 عاماً).

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