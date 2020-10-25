«كنغ مونلو» يتصدر ترشيحات كأس الوثبة للخيول في فرنسا

المصدر: باريس - الإمارات اليوم

تتجه الأنظار، اليوم، إلى مضمار أجين الفرنسي، حيث الموعد مع سباق كأس الوثبة ستاليونز. ويتصدر الترشيحات الجواد «كنغ مونلو»، المملوك لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. ويقام الحدث ضمن فعاليات النسخة 12 لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة. وكان «كنغ مونلو» قد سجل فوزاً لافتاً بسباق الوثبة، الذي أقيم بمضمار بوردو الفرنسي، حيث جاء تفوقه بفارق ثلاثة أطوال، ويسعى لمواصلة انتصاراته اليوم.

وفي كأس الوثبة، أيضاً، لكن على مضمار «سان سيرو» في إيطاليا، تبدو الترشيحات في صالح الجواد «باودلير» بقيادة سي فوشي، حيث حقق الوصافة في النسخة الماضية التي أقيمت في فلورنسا.

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