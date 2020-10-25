العبدولي مساعداً لسالم ربيع في تدريب الوصل

المصدر: أحمد طارق - دبي

قررت شركة الوصل لكرة القدم، تعيين المدرب حسن العبدولي، مساعداً للمدرب سالم ربيع في تدريب الفريق الأول، استكمالا لأعضاء الجهاز الفني، بعد قبول استقالة المدرب الروماني ريجيكامب.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن حظوظ المدرب سالم ربيع كبيرة في الاستمرار مدرباً للوصل بشكل دائم، بعدما كانت الشركة قررت تعيينه بصورة مؤقتة، خاصة بعد الفوز في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي على حتا بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما يخوض مواجهة من العيار الثقيل في الجولة الثالثة، عندما يستضيف النصر الخميس المقبل.

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