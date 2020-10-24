تأهل شباب الاهلي ودبا الحصن والبطائح لنصف نهائي كأس الصالات

المصدر: محمد فاضل - دبي

فاز فريق شباب الأهلي على فريق اتحاد كلباء (5-4)، وتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات متربعا على صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بينما تعادل دبا الحصن مع الظفرة (1-1) وحل بمركز الوصيف برصيد 7 نقاط، بينما في المجموعة الثانية فاز البطائح على الشارقة بهدف نظيف، وفي مباراة تحصيل حاصل فاز مليحة على الحمرية (6-5)، ليصبح رصيد البطائح 7 نقاط في المركز الثاني خلف النصر الاول 10 نقاط.

وأقيمت المباريات مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الاخيرة من الدور التمهيدي للبطولة.

وبذلك سيلتقي في الدور نصف النهائي شباب الاهلي مع البطائح والنصر مع دبا الحصن.

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