ملابا يمنح اتحاد كلباء الابتسامة الأولى في الدوري

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

واصل عجمان سلسلة نتائجه السلبية هذا الموسم، وسقط على ملعبه، أمام اتحاد كلباء بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، لحساب الجولة الثانية من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويدين كلباء بهذا الانتصار الثمين، إلى لاعبه التوغولي بينيل ملابا الذي سجل هدف اللقاء الوحيد "89".

وتعد هذه هي الخسارة الثانية على التوالي لرجال المدرب المصري، أيمن الرمادي في بطولة الدوري، والثالثة على التوالي، بعدما خسر في كأس الخليج العربي من الفجيرة، بهدف دون رد.

ولم يقدم الفريقان ما كان مطلوباً منهما في الشوط الأول، على الرغم من الدوافع التي كانت موجود لدى كل طرف للفوز بعد خسارة كل منهما في الجولة الافتتاحية للدوري.

وجاءت المرحلة الأولى من المباراة متكافئه من كلا الطرفان، وندرت المحاولات الهجومية على المرميين، اذ جاءت المحاولة الأولى من جانب عجمان، وتحديداً عن طريق لاعبه الغاني ولين أوسو، الذي سدد من داخل الصندوق، وأبعدها الحارس جمال عبد الله بصعوبة"17".

ورد الضيوف بمحاولة هجومية بعد فترة طويلة عن طريق أحمد جشك، الذي سدد من وضع مثالي ونجح حارس عجمان، في الحفاظ على نظافة شباكه"38".

وتغيرت المعطيات في الشوط الثاني، وبدا اتحاد كلباء هو الأفضل والأكثر محاولات للتسجيل وكاد بالفعل أن يصل لمبتغاه من ضربة رأس لعبها منصور البلوشي، وهو على بعد مسافة قريبة من المرمى ولكن الحارس عادل الحوسني، صحح أخطاء الدفاع وأمسك الكرة بصعوبة "63".

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل نجح ملابا، في تسجيل هدف بطريقة رائعة، حينما استفاد من خطأ المدافع سعد سرور وراوغ بعدها اثنين من مدافعي عجمان وسدد كرة قوية سكنت من فوق حارس عجمان.

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