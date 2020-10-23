النصر يهزم خورفكان بهدف الفردان

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تغلب النصر على مضيفه خورفكان بهدف نظيف سجله حبيب الفردان في الدقيقة (82)، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، ليرتفع رصيد العميد الى أربع نقاط، وخورفكان بلا نقاط.

وعلى الرغم من أن لاعب النصر حبيب الفردان شارك في المباراة منذ الدقيقة 70 إلا أنه استحق أن يكون نجماً للمباراة لنجاحه بإحداث زخم هجومي للعميد غيّر من إيقاع المباراة، وقاد لهجمات كثيرة جاء من إحداها هدف الفوز، بينما حرم عمر جمعة ربيع فريقه خورفكان من تسجيل الأهداف بعد تفريطه بانفرادتين أمام مرمى العميد.

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