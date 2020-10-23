شارة دولية في الملاكمة للمشجري والباروت

المصدر: دبي ■وام

حققت رياضة الملاكمة الإماراتية إنجازاً فنياً، أول من أمس، بحصول الحكم، باسل المشجري، رسمياً على الشارة الدولية، بعد اجتيازه الدورة التدريبية في الكويت، ليصبح ثاني مواطن يحصل عليها خلال عام واحد، بعد محمد خوري الذي تمت ترقيته في دورة القاهرة، التي عقدت منذ أشهر، وبات كل منهما يحمل تصنيف نجمتين، ويحق لهما إدارة النزالات الدولية.

كما حصل المدرب المواطن ولاعب المنتخب، قاسم الباروت، على الشارة الدولية (نجمة واحدة)، التي تتيح له قيادة المنتخبات الوطنية، وذلك بعد تجاوزه الدورة التأهيلية التي أقيمت أخيراً في الكويت. وقال رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات باتحاد الملاكمة، عبدالله الزعابي، في تصريح صحافي: «تطوير رياضة الملاكمة لا يقتصر فقط على اللاعبين، بل يجب أن يشمل المدربين والحكام، لأنهم من أهم عناصر اللعبة، والكوادر الفنية، ومن بينها الحكام والمدربون، تمثل الدولة في الخارج مثلها مثل اللاعبين تماماً، وبتلك النتائج المميزة تكون اللجنة الفنية قد حققت خطتها بنسبة 100% في ما يخص تأهيل الكوادر المواطنة».

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