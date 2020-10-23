عجمان في مباراة «مداواة الجراح» ورد الاعتبار أمام كلباء
يستضيف اليوم فريق عجمان نظيره كلباء على استاد راشد بن سعيد الساعة 21:00، والأمل يحذو الفريقين لتعويض إخفاق الجولة الأولى في دوري الخليج العربي، وذلك بعد خسارة عجمان 1-4 من الظفرة، وهزيمة كلباء 3-1 من شباب الأهلي. ويمني كذلك عجمان النفس برد اعتباره من «النمور» بعد الخسارة أمامه 6-2 في إياب النسخة الماضية التي توقفت عند الجولة 19.
ويرغب عجمان في مصالحة جمهوره، خصوصاً أنه دشن الموسم أيضاً بالخسارة من الفجيرة في الكأس 1-صفر، ثم الهزيمة في الدوري، ما يزيد الضغوط على مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي.
ويعول عجمان على خبرة الرمادي، المستمر للموسم الخامس على التوالي، لتصحيح المسار.
وقال الرمادي في المؤتمر الصحافي: «إنه ليس قلقاً من وضعية فريقه، وإن لاعبيه قادرون على القيام بصحوة».
في المقابل، يفتقد كلباء ثلاثة لاعبين مهمين، هم: سلطان الزعابي وسلطان عادل وأحمد لطفي، بيما سيظهر للمرة الأولى ديفيد مارياني المعار من شباب الأهلي.
الغيابات:
عجمان:
عبدالله صالح وراشد حسن.
كلباء:
سلطان عادل والزعابي وحسن يوسف.
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