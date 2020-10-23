3 مباريات في الجولة الثالثة لـ «تمهيدي الكأس» اليوم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تنطلق اليوم الجولة الثالثة للتصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة بإقامة ثلاث مباريات لحساب المجموعة الأولى، إذ يلتقي في المباراة الأولى الحمرية مع ضيفه الإمارات، ويستضيف العربي نظيره دبا الحصن، ويحل التعاون ضيفاً على البطائح.

وتستكمل مباريات الجولة الثالثة غداً بإقامة مباراتين، فيلتقي مصفوت مع دبا، والعروبة مع الذيد.

وستلعب جميع المباريات الساعة 16:55 عصراً.

وكانت نتائج مباريات الجولة الثانية للتصفيات شهدت فوز البطائح على الحمرية (1- صفر)، والعربي على التعاون (4-3)، وتعادل دبا الحصن مع الإمارات (1-1)، فيما فاز العروبة على مسافي (2-صفر)، وتعادل الذيد مع مصفوت من دون أهداف.

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