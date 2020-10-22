الرمادي: عجمان سيعود قوياً كما كان في المواسم الماضية

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أكد مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أنه ليس قلقاً على مستقبل فريقه، رغم خسارته في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي لكرة القدم أمام الظفرة في الجولة الماضية 1-4.

وقال في المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة عجمان مع اتحاد كلباء، عند الساعة 18:15 من مساء الغد: «الخسارة في مباراة أو اثنتين ليست مشكلة ولا تدعو إلى القلق، لقد اعتدنا على مثل هذه المواقف من قبل. أتذكر أنه في أحد المواسم خسرنا أربع مباريات متتالية، واستطعنا أن ننهض ونعود بقوة».

وأضاف: «أثق بأن البرتقالي سيعود قوياً، كما كان في المواسم السابقة، وسيظهر قوياً هذا الموسم، لأننا نضم تشكيلة بالفعل، من وجهة نظري، رائعة وممتازة، وإذا حدثت خسارة كبيرة في مباراة الظفرة فيتحملها الجهاز الفني وليس اللاعبون».

وتابع: «أكثر ما أقلقني بعد مباراة الظفرة هي النبرة التي تحدّث بها محللون تجاه فريق عجمان، فالوقت مازال مبكراً لإعطاء انطباعات سلبية عن الفريق، لأننا باختصار لم نخض سوى مباراة واحدة في بطولة الدوري، ومن المبكر جداً أن نتحدث عن البرتقالي بهذه الصورة».

ونفى مدرب عجمان أن يكون ولاعبوه قد تأثروا بوجهات النظر السلبية على عجمان، قائلاً: «كرة القدم لعبة ضغوط، واللاعبون الجيدون من يستثمرون تلك الضغوط لمصلحتهم، وتكون حافزاً لهم للانتصارات».

• «أكثر ما أقلقني بعد مباراة الظفرة هي النبرة التي تحدّث بها محللون تجاه فريق عجمان».

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