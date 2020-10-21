"تنفيذية الصالات" تستدعي 19 لاعباً لتشكيلة المنتخب الوطني

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اعلنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عن أسماء المنتخب الوطني للصالات تمهيدا للاستحقاقات المقبلة.

وضمت التشكيلة حسب بيان رسمي اليوم، 19 لاعباً، هم: طاهر ناصر، ومحمد فدعق، وطالب الفزاري، وراشد الهنائي، وعلي الحمادي، وحسن الحنطوبي، وعبد الله الشمبيلي، وسعود خالد ال علي، وعمر النقبي، وعلي الخمري، وعمر الفهيم، وراشد عبيد، وعبد الله الفلاسي، وعبد الله الخمري، وعمر الفهيم، وعلي خميس، وعبد الله الحوسني، ومحمد الرئيسي، ومحمد عبيد، وحمد حسن.

ويقود المنتخب المدرب المواطن عبد الرؤوف عمر المرزوقي، ويساعده المدرب المواطن عدنان الهولي.

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