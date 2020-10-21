ليما: سننافس في كل الألقاب

المصدر: أحمد طارق - دبي

قال لاعب النصر، البرازيلي غلوبير ليما، إن «العميد سينافس في جميع الألقاب المحلية بالموسم الحالي»، لافتاً أن النصر استعد جيداً للموسم، وأن اللاعبين وصلوا إلى جاهزية عالية.

وقال ليما (20 عاماً)، الذي تم قيده الموسم الماضي في فئة المقيمين، لصحيفة «إيستو» البرازيلية: «الفريق لديه عناصر جيدة، قادرة على المنافسة في كل البطولات».

وعن انضمامه إلى النصر، قال: «تعد فرصة جيدة جداً لي، خصوصاً أن النادي تقدم بعرض جيد إلى بوتافوغو، كما أنني حصلت على فرصة خوض بعض التدريبات مع منتخب البرازيل للشباب، وكانت لدي الرغبة في خوض تجربة جديدة».

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