مدرب الفجيرة: أعددنا خطة للتعويض أمام بني ياس

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

قال مدرب الفجيرة الصربي غوران إن الفريق سيسعى لتجاوز أثار الخسارة التي تعرض لها في انطلاق دوري الخليج العربي من الشارقة 4-2، رغم أنه كان فائزا 2-1. وأكد في المؤتمر الصحافي قبل لقاء بني ياس غدا في الجولة الثانية: وضعنا خطة خاصة للتعويض أمام بني ياس، رغم أننا نعي صعوبة المباراة أمام فريق يملك عناصر مميزة.

وتابع: أعرف إمكانيات البعض من لاعبي بني ياس، لكن الفريق بشكل عام يمتلك نقاط قوة وضعف وسندرس ذلك جيدا. وتابع: فريقنا قدم مباراة جيدة امام الشارقة والجميع اشاد بالاداء وانا سعيد بذلك، لكني غير سعيد بالنتيجة، وانا واثق أن اللاعبين سيقدمون الاداء المطلوب.

وبخصوص هبوط اللياقة البدنية في المباراة السابقة امام الشارقة، اكد: لم تكن مشكلة الخسارة اللياقة البدنية بل قلة التركيز هو من تسبب بالخسارة في الدقائق الاخيرة للمباراة، وقد تحدثت إلى اللاعبين في اول حصة تدريبية بعد المباراة، واوضحت لهم ان السبب كان قلة التركيز، ونعمل على الحد من ذلك.

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