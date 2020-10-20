سباق دراجات افتراضي في الإمارات والسعودية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلنت رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير في اتحاد الدراجات عضو لجنة التنسيق الإماراتي السعودي للدراجات نورة الجسمي، أن اللجنة تنظم السبت المقبل سباق «تحدي ووش» الافتراضي بتقنية الاتصال المرئي، للرجال والسيدات في الإمارات والسعودية، وتبلغ مسافة السباق 40 كيلومتراً.

وقالت في تصريح صحافي: «إن السباق الخاص بالرجال سيبدأ في الخامسة مساء بتوقيت الإمارات (الرابعة بتوقيت السعودية)، فيما يقام سباق السيدات في السابعة مساء بتوقيت الإمارات (السادسة بتوقيت السعودية)».

وأضافت: «اللجنة خصصت جوائز قيمة للفائزين والفائزات، وهي مبادرة طيبة من اللجنة تهدف إلى زيادة قاعدة الممارسين والممارسات لرياضة الدراجات في البلدين»، مشيرة إلى أن «سباق (تحدي ووش) سيكون بداية لسلسلة من السباقات المماثلة في الفترة المقبلة التي تتناسب مع الإجراءات الصحية المتبعة حالياً».

وكانت أولى مبادرات التعاون بين الاتحادين الإماراتي والسعودي للدراجات هي المعسكر التدريبي المشترك الذي أقيم في الفجيرة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وذلك ضمن برنامج نشاط لجنة التنسيق الإماراتي السعودي للدراجات.

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