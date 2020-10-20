الشرقاوية يطلبون لقب «أقوياء اليد» من الوصل

المصدر: جوني جبور - دبي

يطلب الشارقة تأكيد أحقيته في اللقب المبكر في «دوري أقوياء اليد» للعام الرابع على التوالي، بتحقيق انتصاره الـ18 على التوالي في دوري موسم 2019-2020، حين يستضيف في الخامسة والنصف عصر اليوم فريق الوصل في الجولة الختامية للبطولة.

ويسعى الشارقة صاحب رصيد 51 نقطة إلى تكرار فوزه على الوصل (الذهاب 28-18)، والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في دوري الموسم الحالي الذي حسمه الفريق قبل جولتين على ختام البطولة، يقابله طموحات مشروعة للوصل لاستعادة هيبة «الإمبراطور» وخطف فوز معنوي يمنحه النقطة 34 والاحتفاظ بمركزه السابع على سلم الترتيب. ويتسلح الشارقة بخبرات مدربه المونديالي الجديد المصري هاني الفخراني، بجانب خبرات محترفه المصري علي الزين، والدولي البحريني علي ميزا.

في المقابل، يدرك الوصل بقيادة مدربه الوطني الجديد خالد أحمد صعوبة المهمة، في ظل عدم تدعيم الفريق بلاعب محترف أو ضمن فئة المقيم، إلا أن رهانه يتمثل في الاستعانة بعناصر الخبرة في يد «الإمبراطور»، يتقدمهم مبارك مسعود وحبيب عيسى وأحمد حسين وماجد يوسف ومروان درويش، والحارسان محمد عبدالله وإبراهيم كمال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news