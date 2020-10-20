تثبيت شريحة إلكترونية في أحذية المتسابقين لاحتساب الوقت بـ «نصف ماراثون دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات سباق «ماي دبي نصف ماراثون المدينة»، الذي يقام يوم الجمعة المقبل بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي، وشركة «بروموسفن للتسويق الرياضي»، وبرعاية شركة «ماي دبي»، وبدعم شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، غلق باب الترشح للمشاركة في السباق، وتقام فعالياته في منطقة مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة نحو 400 شخص من مختلف الجنسيات والأعمار.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إنه سيتم تسليم مستلزمات السباق للمشاركين غداً من موقع الحدث عند بوابة مركز دبي المالي العالمي، إذ سيتم توفير معدات السباق، دون الحاجة للخروج من السيارات، وذلك لتقليل الاتصال بين المشاركين.

وسيتم إجراء عملية احتساب الوقت من خلال شريحة إلكترونية مثبتة في أحذية المتسابقين، كما سيتم توفير نقاط للتزود بالمياه على طول مسار السباق المعد بقياسات معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وجاء في البيان: «يضم السباق ثلاث فئات للتنافس على مسافات 21 كيلومتراً، و10 كيلومترات، و5 كيلومترات، وتبدأ جميع المنافسات من أمام مبنى (البوابة) في المركز المالي، وتنتهي في المكان ذاته، ما يتيح للعدائين فرصة للاستمتاع بتجربة فريدة للركض على مسار عصري وسط مدينة دبي، وفي ظل واحد من أشهر الأحياء المالية في العالم، كما سيستمتعون بمشاهدة المعالم المعمارية الشهيرة في دبي أثناء السباق».

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