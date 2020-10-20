المصدر: دبي ـــ الإمارت اليوم

أروابارينا

أكد مصدر مقرب من المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا أنه لم يتلقّ أي اتصالات، حتى أول من أمس، من نادي الوصل، مشيراً إلى أنه تواصل معه وأبدى رغبته في العودة للتدريب في دوري الخليج العربي.

مهلة

طلب أحد أندية دوري المحترفين من لاعبه الأجنبي المتألق، عبر وكيل أعماله، مهلة جديدة لتنفيذ الاتفاق الذي تم بينهما بشأن زيادة راتب اللاعب، بسبب ما وصفه مسؤول في النادي بالوضع المالي الصعب الذي يمر به النادي حالياً.

منع

منع رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد لعبة جماعية مدرب المنتخب من الإدلاء بأي تصريحات صحافية، بداعي ان هذا الأمر من اختصاصات رئيس اللجنة، وطالب وسائل الإعلام بالاتصال به مباشرة في الوقت الذي لا يرد فيه على أسئلة الصحافيين.

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