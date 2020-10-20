الهولي: رحيل 5 لاعبين لن يوقف طموح «صالات البطائح»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد مدرب فريق نادي البطائح لكرة قدم الصالات، عدنان الهولي، رغبته في بناء فريق قوي قادر على مواصلة المنافسة بقوة على إحراز الألقاب، بعد انتقال خمسة لاعبين خارج صفوفه إلى أندية اخرى مطلع الموسم الجاري، مؤكداً أن ذلك لا يقلل من طموح النادي، إلا انه سيحتاج إلى وقت أطول لاستكمال البناء والعودة بقوة للمنافسة في ظل اهتمام ورعاية ودعم إدارة النادي. يذكر أن البطائح أحرز أربعة القاب في موسم واحد، وهي كأس الاتحاد ودرع الدوري وكأس الإمارات ودولية خورفكان للصالات.

وقال الهولي لـ«الإمارات اليوم»: «رحل عن الفريق خمسة لاعبين من أعمدة الفريق، هم كل عبدالكريم ومنصور وصبري جميل وبدر إبراهيم وحارس المرمى طاهر ناصر، وفي الوقت الذي نتمنى لهم التوفيق في مشوارهم الجديد نعمل على تطوير اللاعبين الجدد الذين حلوا محلهم واستعادة قوة الفريق». وتابع: «لانزال في المنافسة على كأس الاتحاد، وتنتظرنا مباراة قوية أمام الشارقة نحتاج للفوز بها للتأهل لنصف النهائي، وهي مباراة صعبة بالوقت نفسه بسبب تعرض المحترفين البرازيليين للإصابة»، مؤكداً أن الإصابات يعود سببها للتوقف بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والعودة بعد ذلك بقوة لخوض ثلاث مباريات نهائية عرضت اللاعبين للإرهاق.

وأعرب عن تفاؤله بعودة البطائح قوياً، مشيراً إلى أن الموسم طويل، وسيكون حافلاً بالعمل التدريبي والمنافسات.

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