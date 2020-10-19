الشارقة بطلاً لدوري السلة بعد غياب 16 عاماً

المصدر: جوني جبور - الشارقة

استعاد الشارقة درع دوري كرة السلة بعد غياب دام 16 عاماً، وبالتحديد منذ تتويجه في موسم 2003-2004، بعد فوزه على ضيفه وحامل اللقب شباب الأهلي «106-103»، في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس، على صالة الشارقة، في ختام موسم 2019-2020 لمرحلة الرجال.

وفي مباراة سبقت النهائي، واصل البطائح تألقه في موسمه الثاني على مستوى مسابقات السلة، بحصده الميدالية البرونزية والمركز الثالث، عقب فوز البطائح على النصر بنتيجة «95-89».

وعقب انتهاء المنافسات، توّج رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، بحضور نائب رئيس اتحاد كرة السلة عبداللطيف الفردان، وأعضاء مجلس إدارة ناديي شباب الأهلي والشارقة، فريق البطائح بالميداليات البرونزية، وشباب الأهلي بالميداليات الفضية، والشارقة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.

وأنهى شباب الأهلي الربع الأول «22-17»، قبل أن ينجح في توسيع الفارق إلى 15 نقطة مع نهاية الشوط الأول بواقع «31-21».

ومع انطلاق الشوط الثاني عاود الشارقة نشاطه ونجح لاعبوه في تقليص الفارق إلى تسع نقاط مع نهاية الربع الثالث بنتيجة «27-21»، قبل أن يواصل لاعبوه تألقهم وقلب النتيجة لصالحهم وحسم الفوز واللقب، بنيل الربع الرابع بنتيجة «41-29».

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