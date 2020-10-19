دوري أقوياء اليد يعود اليوم بعد توقف 215 يوماً

المصدر: جوني جبور - دبي

تعاود عجلة دوري أقوياء اليد في السابعة مساء اليوم الدوران، عقب توقف دام 215 يوماً جراء الإجراءات الاحترازية التي سادت الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ تقام أربع مباريات في التوقيت ذاته في افتتاح الجولة 18 والأخيرة لدوري موسم 2019-2020، حيث يلتقي مليحة مع ضيفه النصر، ويحل شباب الأهلي ضيفاً على بني ياس، ويستضيف الجزيرة جاره الوحدة، على أن يسدل الستار بلقاء الظفرة مع العين الذي يقام على صالة العين.

وتستكمل الجولة غداً بلقاء وحيد يجمع صاحب الضيافة الشارقة مع الوصل في مباراة يطلبها «الملك»، تأكيداً لأحقيته في اللقب الرابع على التوالي، والـ14 تاريخياً، خصوصاً أن الشارقة صاحب رصيد 51 نقطة كان قد ضمن في العاشر من مارس الماضي لقب دوري 2019-2020، وذلك قبل جولتين على ختام البطولة. وتحمل الجولة 18 عنوان «فض الشراكة»، خصوصاً على صعيد فرق العين ومليحة والجزيرة المتشاركة برصيد 35 نقطة، مع منح أفضلية فارق الأهداف العين المركز الرابع بفارق (+7 أهداف)، والجزيرة خامساً بفارق (+4 أهداف)، ومليحة سادساً (-10 أهداف). ويطلب النصر (44 نقطة) في لقائه مع مليحة، مسك ختام الموسم وضمان المركز الثاني، خصوصاً أن ملاحقه شباب الأهلي صاحب رصيد 42 نقطة سيكون في مهمة سهلة نسبياً حين يواجه بني ياس صاحب المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

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مباريات تقام لحساب ختام موسم 2019-2020.

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