المصدر: دبي-الامارات اليوم.

غياب

أعلن لاعب شباب الأهلي، حارب سهيل، عبر حسابه في «إنستغرام» عن غيابه فترة تصل إلى شهرين بداعي انضمامه إلى الخدمة الوطنية، مبدياً سعادته بتأدية الواجب الوطني، متمنياً أن يعود إلى «فرسان دبي» بكل قوة بعد إنهاء الخدمة.

طلب

طالب صحافيون رابطة المحترفين بالتدخل تجاه بعض المنسقين الإعلاميين في الأندية الذين يطلبون من الصحافيين إرسال أسئلة لطرحها على المدرب بدلاً من إقامة مؤتمر صحافي، ولو عبر تقنية الفيديو، إذ إنهم ينتقون أسئلة بعينها لطرحها على المدرب.

تحقيق

ينتظر مراقبون خطوة لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة بشأن التحقيق في مسألة اعتذار بعض اللاعبين عن الالتحاق بالمنتخب الوطني بداعي الإصابات، وإصدار بيان واضح في هذا الخصوص يوضح كشف ملابسات اعتذار هؤلاء اللاعبين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news