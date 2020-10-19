الوحدة ينتظر تقارير لوفانور الطبية لتحديد موعد عودته إلى الملاعب

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

ينتظر مدرب الوحدة، فوك رازوفيتش، وصول التقارير الطبية الخاصة باللاعب المالدوفي لوفانور، لتحديد موعد عودته مجدداً إلى التدريبات والمباريات، بعد الإصابة التي تعرّض لها في مباراة حتا في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وخرج لوفانور في وقت مبكر من أرضية الملعب على إثر إصابة تعرّض لها في عضلة الفخذ من تسديدة على مرمى الحارس أحمد ديدا، ليُستبدل بزميله يحيى الغساني. وقال رازوفيتش في تصريحات صحافية: «من المؤسف أن يصاب لوفانور في وقت مبكر من عمر الدوري. سننتظر التقارير الطبية حول إصابته لتحديد ما يجب فعله». وكان فريق الوحدة قد عاد للتدريبات، أمس، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق ليوم واحد عقب مباراة حتا، إذ سيطرت حالة من التفاؤل والثقة على اللاعبين قبل خوض مباراة الشارقة الجمعة المقبل. من جهة أخرى، أكد لاعب خط وسط الوحدة، خميس إسماعيل، أن الفوز الكبير الذي حققه الفريق على حتا يعتبر بداية مشجعة لموسم قوى ينتظر فيه الوحدة الكثير من التحديات. وقال في تصريحات صحافية: «لا نفكر حالياً في المنافسة على لقب الدوري، وأكثر ما يهمنا أن نتعامل مع كل مباراة بشكل خاص، ونحقق النقاط الثلاث مثلما فعلنا في لقاء حتا». وأضاف: «كان المهم بالنسبة لنا كلاعبين أن نستهل مشوارنا في الدوري بصورة إيجابية ونحقق الفوز على حتا، الذي نعتبره من الفرق الصعبة على أي منافس، وقد تأثروا بالفعل بحالة الطرد التي تعرّض لها في الشوط الأول، وما يهمنا أن نستمر على الأداء نفسه والقوة المطلوبة لنخرج بصورة جيدة في كل المباريات».

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