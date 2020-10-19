«المنطقة الحرة» تجدّد رعاية فريق الحمرية

المصدر:
  • محمد فاضل - الشارقة
التاريخ:

جدّدت المنطقة الحرة بالحمرية رعاية الفريق الأول لنادي الحمرية، الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وقال النادي في بيان، أمس: «إن توقيع عقد الرعاية الجديد جاء خلال المؤتمر الصحافي، الذي نظمه النادي في مقره للموسم الثالث على التوالي»، مضيفاً: «تأتي هذه الرعاية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية: ممثل المنطقة الحرة، علي راشد الشامسي، ورئيس مجلس إدارة النادي، جمعة عبيد الشامسي، كما تم الكشف عن القميص الجديد للفريق الأول متضمناً شعار المنطقه الحرة بالحمرية».

طباعة
أعلى