فوز البطائح والعربي.. وتعادل دبا الحصن والإمارات في «تمهيدي الكأس»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تعادل دبا الحصن وضيفه الإمارات بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن الجولة الثانية للدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، سجل لدبا الحصن الجزائري سيد عواج (76)، بينما سجل البرازيلي ديغو دا سيلفا هدف التعادل للإمارات (80). وفي مباراة ثانية فاز البطائح على ضيفه الحمرية بهدف نظيف سجله أحمد جلال (68)، بينما فاز العربي على مضيفه التعاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، سجل للفائز كل من باولو سيلفا (19)، وفارس الجابري (29، 33، 90 6)، بينما سجل للتعاون حسين فهد (61)، ومالك أحمد (67،73).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news