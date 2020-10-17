«أبيض الناشئين» يخوض تجربتين أمام إندونيسيا

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

دشّن المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2004، أمس، تجمعه الداخلي المقام حالياً في دبي، الذي سيستمر حتى الـ24 من الشهر الجاري، في إطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في مملكة البحرين مطلع العام المقبل. ويتخلل المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام منتخب إندونيسيا يومي 21 و24 من الشهر ذاته في ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة في دبي، بعد أن خاض المنتخب خلال الفترة الماضية عدداً من التجارب الودية أمام أندية النصر والشارقة وعجمان.

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