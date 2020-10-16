الشارقة يسجل أول ريمونتادا في الموسم ويهزم الفجيرة بـ 4 أهداف مقابل هدفين

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة ‎

حصد الشارقة اول ثلاث نقاط للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الموسم قبل الماضي لدوري الخليج العربي بعد فوزه امس على مضيفه الفجيرة بأربعة اهداف مقابل هدفين وسجل الملك ول ريمونتادا في الموسم الحالي بعد ان قلب تأخره (2-1)، في الدقيقة (80) الى الفوز (4-2)، بعد ان سجل ثلاث اهداف في (17) دقيقة قبل نهاية المباراة التي قادها الحكم الدولي يحيى الملا.

وكانت اول المحاولات في الدقيقة الخامسة عن طريق لاعب الشارقة الإيطالي ايغور كورنادو والذي سدد كرة قوية من خارج الجزاء امسك بها حارس المرمى عبد الله اسماعيل، رد عليها الفجيرة بهجمة قادها النيجيري اولابي الا ان كرته العرضية ابعدت لركنية (9)، قبل ان يتدخل دفاع الملك لابعاد هجمة اخرى قبل تسديدها من قبل التونسي فراس بالعربي للشباك (13).

وسجل الشارقة هدفه الاول عن طريق البرازيلي ويلتون سواريز مستفيدا من كرة عرضية للاعب خالد باوزير (21).

بعدها بدقيقة كاد الملك ان يسجل هدفا ثانيا عن طريق سواريز لولا تدخل حاسم لدفاع الفجيرة.

ومن فرصة سهلة حظي التونسي فراس بالعربي بفرصة سهلة للتعديل (3-1) قبل ان يسجل السويدي كريستيان صمؤيل هدف التعادل بعد كرة عرضية للبرازيلي روزا تسلمها داخل الست ياردات (36).

وسجل الفجيرة الهدف الثاني عن طريق التونسي فراس بالعربي بعد ان اكمل كرة طولية وصلته من البرازيلي روزا على مشارف خط المرمى اكملها بالعربي للشباك (52).

وتصدى حارس الفجيرة التميمي لكرة محققة بعد تسديدة البرازيلي كايو لوكاس من خارج الجزاء (67) ابعدها لضربة ركنية.

وتوقفت المباراة لثلاث دقائق لمراجعة هدف التعادل الذي سجله البرازيلي ويلتون سواريز من قبل فريق ( الفار) بعد كرة رأسية تسلمها من كورنادو سددها سواريز بشكل جميل الى الزاوية البعيدة (80).

وعاد الشارقة وسجل الهدف الثالث عن طريق الايطالي ايغور كورنادو من ضربة حرة مباشرة سددها من فوق الجدار الى الشباك (90+1) وحصل الشارقة على ضربة جزاء بعد اعثار البرازيلي كايو لوكاس ترجمها بنفسه الى الهدف الرابع (90+7).

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