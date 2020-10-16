الفجيرة يرفع شعار «موسم بلا معاناة».. والبداية بـ «ضيف ثقيل»

المصدر: محمد فاضل- الفجيرة

يستقبل فريق الفجيرة ضيفاً ثقيلاً عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، عندما يواجه الشارقة «حامل اللقب» ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويتطلع الفجيرة إلى بداية مطمئنة تعزز من آماله بموسم بلا معاناة، بعد أن عانى كثيراً في الموسمين الماضيين، فيما يبحث الشارقة عن فوز يبدأ به مسيرة الدفاع عن لقبه الذي أحرزه قبل موسمين ومازال بحوزته بعد إلغاء الموسم الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويبحث الفجيرة عن استعادة الانتصارات التي توقفت بمواجهة الملك الشرقاوي منذ نوفمبر 2018، عندما فاز عليه في آخر مباراة بنتيجة (3-2)، ومنذ ذلك الوقت تعرّض الى أربع خسارات، بينما فاز الملك في آخر مواجهة بثلاثية نظيفة.

شاهين: العناصر الجديدة في مصلحة الفريق

قال قائد فريق الشارقة، شاهين عبدالرحمن، في مؤتمر صحافي: «العناصر الجديدة زادت من حدة المنافسة بين اللاعبين في مختلف المراكز، وذلك صبّ في مصلحة الفريق الشرقاوي، لكون كل لاعب سيجتهد ويبذل قصارى جهده حتى يكون جاهزاً ورهن إشارة المدرب».

بالعربي: عازمون على موسم مميز

قال محترف الفجيرة، التونسي فراس بالعربي، في مؤتمر صحافي: «عازمون على تقديم موسم مميز. نمر بمرحلة تركيز عالية. وأشكر الفجيرة على الترحيب الذي حظيت به منذ قدومي للنادي، وسيكون هدفي إسعاد الجمهور، ونتطلع إلى مباراة أفضل من السابقة بعد تحسن المناخ».

الغيابات

الفجيرة:

لا يوجد.

الشارقة:

الحسن صالح.

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