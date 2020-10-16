أكبر فوز لريجيكامب يغري الوصل أمام بني ياس

المصدر: أحمد طارق ■دبي

تشهد الجولة الأولى من دوري الخليج العربي «حواراً رومانياً خاصاً»، عندما يلتقي الوصل مع بني ياس الساعة التاسعة مساء اليوم على استاد الوصل في زعبيل، إذ ستكون المواجهة الأولى بين مدرب الوصل لورينت ريجيكامب، مع مواطنه دانييل إيسايلا، الذي تولى تدريب «السماوي» بداية من الموسم الحالي.

ويسعى ريجيكامب إلى تكرار أكبر فوز حققه في مسيرته مع الوصل، عندما قاده في الموسم الماضي، الذي لم يكتمل، للفوز على بني ياس بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ12.

ويخوض الوصل المباراة بمعنويات مرتفعة عقب البداية القوية في كأس الخليج العربي، وفوز الفريق خارج أرضه على الوحدة بهدفين مقابل هدف في ذهاب الدور الأول من المسابقة، إذ خرج «الأصفر» بمكاسب عدة، أبرزها تألق الوافدين الجديدين، الأرجنتيني أوروز والبرازيلي فيغريدو، وعودة لاعب الوسط الدولي علي سالمين للمشاركة مع الفريق، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي.

في المقابل، يسعى بني ياس إلى بدء الدوري بأفضل طريقة ممكنة، والحصول على نقطة على أقل تقدير من ملعب الوصل، إذ لا يختلف الوضع بالنسبة إلى «السماوي» الذي سيخوض اللقاء بمعنويات عالية، بعدما بدأ الفريق مشواره في كأس الخليج العربي بالفوز خارج أرضه على حتا بهدفين دون رد.

ويراهن «السماوي» على قدرات المدرب الروماني دانييل إيسايلا في التعامل مع مواطنه ريجيكامب، خصوصاً أنهما التقيا معاً أكثر من مرة في الدوري الروماني، متوقعاً أن تكون المواجهة قوية بين الفريقين.

من جهته، أكد مدرب الوصل، ريجيكامب في مؤتمر صحافي أن المباراة ستكون مفتوحة وقوية وصعبة على الفريقين، مشدداً على أن «الإمبراطور» جاهز للمباراة، وسيلعب بصفوف مكتملة، مشيداً بأداء فريقه أمام الوحدة الجمعة الماضي.

وتمنى أن يواصل الوصل تقديم الصورة نفسها في مباراة بني ياس، وتسجيل بداية إيجابية في الدوري، لافتاً إلى أن بني ياس منافس قوي، ويضم محترفين أكفاء، ولاعبين محليين يلعبون مع بعض منذ أكثر من موسمين، وهو أيضاً حقق فوزاً على حتا في الجولة الأولى لكأس الخليج العربي.

وكشف ريجيكامب النقاب عن أنه على معرفة جيدة بمواطنه ايسايلا، موضحاً أن كل مدرب يعمل على تحقيق النتيجة الإيجابية مع فريقه.

تأقلمت سريعاً مع الوصل

قال لاعب الوصل، البرازيلي جواو فيغريدو، إنه تأقلم سريعاً مع «الإمبراطور»، مبدياً سعادته بإحرازه هدف الفوز للفريق في مرمى الوحدة، الأسبوع الماضي، في الجولة الأولى لكأس الخليج العربي، بينما أشار في مؤتمر صحافي إلى أن «الأصفر» يسعى إلى بدء مسابقة الدوري بقوة، وتحقيق الفوز على بني ياس.

هدفنا النقاط الكاملة

أكد لاعب بني ياس، خالد العطاس، أن هدفهم واضح في مواجهة اليوم، وهو الحصول على النقاط الثلاث كاملة من ملعب الوصل. وقال في المؤتمر الصحافي إنهم يدركون صعوبة المهمة، خصوصاً أن الضغوط كبيرة، ولكن التزامهم بتوجيهات المدرب سيكون خير معين بالنسبة لهم، خصوصاً أنه رسّخ في كل اللاعبين عقلية الفوز.

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أهداف لهدف فاز بها الوصل على بني ياس الموسم الماضي.

- الفريقان يلعبان بصفوف مكتملة ومن دون أي غيابات.

- «حوار روماني» بين ريجيكامب ومدرب «السماوي» إيسايلا.

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