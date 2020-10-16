الذيد مع مصفوت والعروبة ضيفاً على مسافي في «تمهيدي الكأس»

المصدر: محمد فاضل ■عجمان

يحل العروبة اليوم ضيفاً على مسافي، بينما يستضيف ملعب البطائح مباراة الذيد ومصفوت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة.

وتقام المباراتان عند الساعة الخامسة مساء، وتستكمل الجولة غداً بإقامة ثلاث مباريات، تجمع البطائح مع الحمرية، والتعاون مع العربي، ودبا الحصن مع الإمارات. ويخوض العروبة المواجهة سعياً لتعويض ضعف الأداء والنتائج التي لازمته في الموسم الماضي، والأمر نفسه ينطبق على مسافي بقيادة مدربه المواطن عبدالغني المهيري، بينما يريد مصفوت تعزيز فوزه السابق على مسافي بنتيجة تضعه أقرب للتأهل عن المجموعة لدور الـ16.

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