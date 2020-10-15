وفاة لاعب الوحدة وبني ياس السابق سلطان سيف

المصدر: محمد فاضل - دبي

نعى ناديي الوحدة وبني ياس اليوم من خلال حسابيهما الرسميين في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفاة اللاعب السابق للناديين، سلطان سيف، الذي انتقل الى جوار ربه الكريم اثر حادث مؤسف عصر اليوم. وقال نادي الوحدة: ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره، ينعى نادي الوحدة الرياضي الثقافي لاعبه السابق سلطان سيف.

وأكد الوحدة أن أسرة النادي تعرب عن خالص تعازيها ومواساتها الى اسرة وذوي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وسبق للراحل سلطان سيف اللعب في صفوف اتحاد كلباء ايضا، وهو ابن لاعب العين الأسبق سيف سلطان المحرزي.

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