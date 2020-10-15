تراولي جاهز لقيادة هجوم عجمان أمام الظفرة

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أكد مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، جاهزية فريقه لخوض مباراة الظفرة في دوري الخليج العربي لكرة القدم، والعودة بنتيجة إيجابية تكون دافعاً للانطلاقة من خلالها للموسم الجديد، مشيراً إلى جاهزية المحترف الغامبي أبوبكر تراولي للمواجهة.

وقال الرمادي، في مؤتمر صحافي: «المواجهة الأولى في أي بطولة، دائماً، تكون صعبة دون النظر للمنافس، نعلم جيداً أن الظفرة من الفرق القوية في الدوري بدليل نتائجه في الموسم الملغى، ونحن أيضاً فريق قوي، وهذا ما سيجعل المواجهة صعبة وحافلة بالندية والعطاء من الجانبين».

وشدد الرمادي على جاهزية تراولي للمشاركة في المباراة، بعدما استعاد جاهزيته الفنية والبدنية، وقال: «تراولي جاهز للقاء، وكل اللاعبين بحالة مرضية بالنسبة لي، يمكن القول بأن هناك حالة من التجانس قد حدثت بالفعل بين اللاعبين القدامى بالفريق والمنضمين إليه هذا الموسم، لقد أصبحت لدينا وفرة في اللاعبين، وهذا يصب في مصلحة الفريق، ويزيد معدلات المنافسة في ما بينهم».

وكشف الرمادي عن نيته إجراء بعض التعديلات على التشكيلة التي خاضت مباراة كأس الخليج العربي ضد الفجيرة، وقال: «لكل مباراة ظروفها وتشكيلتها أيضاً، المهم أن يؤدي اللاعبون ما هو مطلوب منهم».

وحول تأثير غياب أربعة لاعبين من الظفرة في حظوظ فريقه بالمباراة، قال: «الظفرة فريق جيد، ولا يتأثر بأي غيابات، ونحن نهتم بأنفسنا وتجهيز فريقنا، أكثر من أي شيء آخر».

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