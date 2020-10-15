(بالغرافيك).. دوري الخليج العربي الـ 12.. نسخة استثنائية في زمن «كورونا»

المصدر: إعداد: أحمد طارق غرافيك: ماهر الجوهري

تنطلق، غداً، النسخة الـ 12 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وسط ظروف استثنائية غير مسبوقة، بداعي جائحة فيروس كورونا المستجد، التي ألقت بظلالها على الأنشطة كافة حول العالم، وأسهمت في إلغاء نتائج النسخة نفسها من الدوري في الموسم الماضي، قبل نهايتها بست جولات. ومن المتوقع أن يشهد الدوري صراعاً ساخناً على اللقب رغم إقامة المباريات من دون حضور الجمهور، إذ ظهرت بوادره مبكراً خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي شهدت حركة انتقالات كبيرة بين الأندية، التي دعمت صفوفها بنحو 348 لاعباً، بين مواطن وأجنبي ومقيم ومن مواليد الدولة ومن أبناء المواطنات. ولم يخلُ موسم الانتقالات الصيفية كعادته من الصفقات القوية، وكان في مقدمتها البرازيلي كارلوس إدواردو من الهلال السعودي إلى شباب الأهلي، ولاعب منتخب إسرائيل ضياء سبع من جوانجزو الصيني إلى النصر، ويتوقع أن تشهد المنافسة إثارة بالغة بين أندية شباب الأهلي والشارقة والنصر، التي وضعها الكثيرون كأبرز المرشحين للفوز باللقب، بينما تظل أندية العين والجزيرة والوحدة والوصل من الفرق التي تملك المقومات للمنافسة على درع الدوري.

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