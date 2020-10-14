اتحاد الطائرة يحدد الحالة الوحيدة التي تلغى فيها المباراة بسبب كورونا

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

أصدر اتحاد الإمارات للكرة الطائرة تعميما لكافة الأندية الأعضاء اليوم حول آليات تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الطبي المعتمد من الهيئة العامة للرياضة لعودة النشاط في الملاعب والصالات سواء قبل إقامة المسابقات والمباريات أو خلالها.

وأشار التعميم الصادر من اتحاد الطائرة أنه في حال وجود 6 حالات إيجابية لفحص كورونا لعدد 6 من لاعبي أحد الفريقين المتبارين أو أكثر من ذلك وبموجب فحص طبي معتمد قبل موعد المباراة المحدد بـ 72 ساعة على الأقل فإنه لا تقام المباراة وتحال إلى لجنة الأحداث الرياضة لاتخاذ ما تراه مناسبا.

وأوضح التعميم أنه في حال إيجابية فحص كورونا لعدد 5 من لاعبي أحد الفريقين المتباريين بموجب فحص طبي معتمد قبل موعد المباراة المحدد بـ 72 ساعة على الأقل، فإن المباراة تقام بباقي اللاعبين المقيدين في كشوف الفريق للموسم الرياضي 2021/2020.

ووجه التعميم الأندية بموافاة الاتحاد ببیان أسبوعي عن حالات وأعداد المصابين والمخالطین من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وطالب الاتحاد من الأندية الالتزام وموافاة الاتحاد قبل الموعد المحدد لإقامة المباراة بـ 72 ساعة على الأقل بقائمة اللاعبين والجهازين الفني والإداري الذين سیشاركون في المباراة، وموافاة الاتحاد أيضا بفحص "كوفید ــ 19 شريطة أن تكون نتيجته سلبية لجميع أعضاء بعثة الفريق.

والزم التعميم النادي المستضيف للمباراة بموافاة الاتحاد بجميع بيانات الجھاز الإداري المشرف على الصالة أو الملعب وملتقطي الكرات ومشغلي لوحة النتائج الإلكترونية، بالإضافة إلى نتيجة سلبية للاعبيه لفحص كوفید ــ 19، وفحص درجة الحرارة لكافة الموجودين بمن فيهم العاملين في الصالة، ومسؤولو المباريات والفريقان وطاقم البث والنقل التلفزيوني مع عدم السماح بدخول أي شخص تسجل درجة حرارته 37.5 درجة مئوية أو أعلى مع الالتزام بتحويله الى غرفة العزل وإعادة فحصه مـرة أخرى وفي حال مـا زالـت درجـة حرارته 37.5 درجة مئوية أو أعلى يطلب يجب الذهاب للمستشفى، مع الزام النادي المضيف بتعقيم الصالة أو الملعب صباح یوم المباراة وإغلاق غرف تبديل الملابس عند إنتهاء عملية التعقيم.

وأوضح التعميم إنه بالنسبة لإجراءات المباريات الرسمية نص التعميم على وجوب ارتداء الكمامات الطبية لجميع الأشخاص الموجودين في أرضية الملعب بمن فيهم الحكام و ملتقطي الكرات، وأفراد الأمن والجهاز الإداري المشرف على مكان إقامة المباراة والمدربون واللاعبون الاحتياط ما عدا الحكمين الأول والثاني واللاعبين المشاركين في الإحماء والمباراة، مع تقليل نطاق الحركة داخل الصالة قبل وأثناء المباراة، والتنظيف والتعقيم بشكل متواصل لجميع الأدوات المستخدمة خلال المباراة، وضرورة الحفاظ على مسافات كافية على مقاعد البدلاء بواقع مترين بين كل لاعب وزميله، وتوفير المعقمات في كافة أرجاء الصالة الرياضية، والاكتفاء بالحد الأدنى من الأشخاص المسموح لهم بالتواجد في منطقة المنافسة.

وأكد التعميم أنه يسمح بتصوير المباريات لمندوبي الأندية من غير طرفي المباراة على أن تتم عملية التصوير من خارج منطقة المنافسة، والتأكد من المشرفين على تنظيم المباراة من النادي المستضيف أن الشخص المخول له بتصوير المباراة لدیه فحص كوفید -19 بنتيجة سلبية قبل موعد المباراة بـ 72 ساعة على الأقل ..كما أنه سيسمح بوجود 5 أشخاص من أعضاء مجلس الإدارة لكل ناد من الناديين المتباريين بحضور المباراة، والتأكد من المشرفين على تنظيم المباراة من النادي المستضیف أن لدیھم فحص كوفید -19 بنتيجة سلبية قبل موعد المباراة بـ 72 ساعة على الأقل.

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