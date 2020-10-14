المصدر: دبي-الامارات اليوم.

احتفال

احتفل لاعب شباب الأهلي، سالمين خميس، بفوز لوس أنغلوس ليكرز بلقب دوري كرة السلة الأميركي، بعدما نشر مقطع فيديو على حسابه في «إنستغرام»، أثناء ركوبه سيارة فيراري، وارتدائه قميص النادي الأميركي، مبدياً سعادته بفوز فريقه المفضل باللقب.

غياب

لاحظ مراقبون غياب المسؤول الكبير، في اتحاد لعبة جماعية، عن الأحداث التي ينظمها الاتحاد في الفترة الأخيرة، رغم أن هذا المسؤول كان صاحب حضور دائم، في مختلف المناسبات الرياضية، بحكم منصبه الكبير.

مستشفى

يبحث نادٍ في دوري الدرجة الأولى بناء مستشفى متكامل في مختلف التخصصات، واستثماره في خدمة المجتمع، وأيضاً لدعم تطلعاته المالية، على أن يتم اعتماد المشروع من قبل الجهات الرسمية.

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