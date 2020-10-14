النصر يهزم مليحة بسباعية.. ويتصدر كأس الاتحاد لكرة الصالات

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق فريق النصر لكرة قدم الصالات انتصاراً كبيراً على مضيفه مليحة (7-2)، في المباراة التي أقيمت بالقاعة الرياضية لنادي مليحة، بينما تعادل الحمرية مع البطائح (4-4)، وفاز دبا الحصن على خورفكان (5-1)، وتعادل الظفرة مع شباب الأهلي (2-2)، ضمن منافسات الجولة الثالثة لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، التي أقيمت مبارياتها يومي السبت والأحد الماضيين.

ويتصدر النصر مجموعته الثانية بتسع نقاط، محققاً العلامة الكاملة، وضمن تأهله للدور ربع النهائي للبطولة، بغض النظر عن خوضه بقية المباريات، بينما يتصدر دبا الحصن مجموعته الأولى بست نقاط.

من جهته، أكد مشرف فريق النصر للصالات، منصور بوسمرة، لـ«الإمارات اليوم»، أن العميد سيخوض مباراته المقبلة أمام الشارقة بكامل قوته ولاعبيه، رغم ضمان التأهل للدور التالي للبطولة، تقديراً لمكانته في البطولة، ومواصلة الحفاظ على التصاعد في أدائه الفني.

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