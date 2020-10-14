الوصل يجدّد عقد وليد الحمادي 5 مواسم

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تجديد عقد اللاعب، وليد الحمادي، خمسة مواسم مقبلة، وفقاً لما ذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس.

يذكر أن الحمادي، البالغ من العمر 20 عاماً، انضم إلى «الإمبراطور» في 2018، قادماً من الظفرة بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، إذ يعد من أبرز المواهب الشابة التي يراهن عليها الوصل في السنوات المقبلة في خط الهجوم، بعدما أحرز مع «الأصفر» 12 هدفاً في 27 مباراة، خاضها مع فريق الشباب في موسم 2018-2019، قبل أن يواصل تألقه في الموسم الماضي، وأحرز 14 هدفاً في 23 مباراة.

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