المنتخب يخوض دورة ودية في يناير المقبل تحضيرا لتصفيات المونديال

المصدر: منصور السندي-دبي

كشف النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية ، يوسف حسين السهلاوي أن لديهم في لجنة المنتخبات تصوراً لإقامة دورة ودية دولية في يناير المقبل، يشارك فيها المنتخب الوطني ضمن برنامج إعداده للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، علما أن المنتخب يلعب ضمن المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات تايلاند وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا ، ولفت إلى أن المنتخب سيخوض مباراتين وديتين الشهر المقبل أمام منتخبي طاجيكستان وسورية.

وقال السهلاوي في تصريحات صحافية: ندرك أن ألمنتخب يحتاج إلى الكثير من العمل، والإعداد القوي في الفترات القادمة، وأن مباراة أوزباكستان الودية التي أقيمت أمس على استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي كانت تجربة مفيدة للمنتخب".

وأشار السهلاوي إلى أنه ورغم أن خسارة المنتخب للمباراة بهدفين مقابل هدف، الا أن التجربة أفرزت بعض اللاعبين الذين سيشكلون إضافة للمنتخب مثل حارب عبد الله وطحنون الزعابي وخليل إبراهيم.

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