الحافيظي يقود الرجاء البيضاوي للقب الدوري المغربي

المصدر: الرباط - أ.ف.ب

قاد لاعب الوسط الهجومي عبدالإله الحافيظي فريقه الرجاء البيضاوي إلى لقبه الأول منذ سبعة أعوام والـ12 في تاريخه، بتسجيله ثنائية الفوز على ضيفه الجيش الملكي (2-1) أول من أمس في المرحلة 30 الأخيرة من الدوري المغربي لكرة القدم.

وسجل الحافيظي الهدفين في الدقيقتين 62 و90، فيما سجل العاجي جوزيف غيد كونادو (42) هدف الجيش الملكي. وبلغت الإثارة ذروتها في المرحلة الأخيرة مع انحصار المنافسة في اللقب بين الرجاء البيضاوي وجاره وغريمه التقليدي الوداد البيضاوي بطل الموسم الماضي، ونهضة بركان. وكان مصير اللقب بين يدي الرجاء كونه يتقدم بفارق نقطة واحدة أمام الوداد وبثلاث نقاط أمام بركان، وبالتالي كان فوزه بالكلاسيكو أمام الجيش سيضمن له اللقب، بغض النظر عن مباراة الوداد مع مضيفه الفتح الرباطي، ونهضة بركان أمام مضيفه أولمبيك أسفي.

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