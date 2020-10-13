ريجيكامب: أفكر في العودة إلى رومانيا بعد نهاية الموسم

المصدر: أحمد طارق - دبي

أبدى مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، سعادته بالفوز الذي حققه «الإمبراطور» على الوحدة بهدفين مقابل هدف، في ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس الخليج العربي، لافتاً إلى أن خوض فترة الإعداد وسط ظروف غير اعتيادية تعد أكبر عائق بالنسبة إلى الأندية قبل بدء مسابقة دوري الخليج العربي، الجمعة المقبل.

وبالنسبة إلى إمكانية عودته إلى الدوري الروماني، قال: «عقدي مستمر مع الوصل حتى نهاية الموسم الحالي، لذلك على أقل تقدير في الوقت الحالي لا يمكن أن أعود، بينما لا توجد مشكلة بالنسبة لي أن أعود عقب نهاية الموسم، وهو الأمر الذي أفكر فيه بالفعل». وقال ريجيكامب لصحيفة «دي جي سبورت» الرومانية إن الوصل بدأ الموسم بشكل جيد، من خلال فوزه في أول مباراة له على حساب الوحدة بهدفين مقابل هدف، مشيداً بأداء اللاعبين، وقال: «لعبنا أول مباراة رسمية بعد فترة توقف طويلة بداعي جائحة فيروس كورونا المستجد، بينما المشكلة الأبرز بالنسبة إلى جميع الأندية، هي فترة الإعداد داخل الدولة، وسط درجات حرارة تتخطى الـ45 درجة مئوية». وأضاف: «الاحترازات بشأن مواجهة فيروس كورونا في الإمارات جيدة جداً، وبالتأكيد هناك حالات تظهر مثلما يحدث في جميع أنحاء العالم، وتم الإعلان عن بروتوكول خاص بالمباريات والمسابقات المحلية من جانب رابطة المحترفين واتحاد الكرة».

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