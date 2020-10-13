المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تصريحات

استغرب مراقبون ابتعاد المسؤول الكبير في جهة رياضية مرموقة لفترة طويلة عن التصريحات الإعلامية، علماً أن هذا المسؤول اعتاد إطلاق تصريحات قوية تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية.

«واتس أب»

أرسل لاعب في أحد أندية الدوري رسالة على تطبيق «واتس أب» إلى مدير الفريق، يطلب خلالها تحديد موعد لعقد جلسة مع الإدارة بشأن تجديد عقده، لكن المدير ردّ على اللاعب وطلب منه التركيز على خوض المباريات والمشاركة أساسياً في المقام الأول.

ورطة

قرّر مسؤولو أحد الأندية عدم التعامل مع وكيل لاعبين، بعدما ورط النادي في صفقة قيمتها مليون دولار للاعب أجنبي، في وقت كان قد عرضه على نادٍ آخر مقابل 400 ألف دولار فقط.

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