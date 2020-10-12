بيدرو: «كورونا» حرمني من تذوق فرحة تسجيل الأهداف 6 أشهر

المصدر: معاذ كمبال ■أبوظبي

عبّر لاعب فريق بني ياس، البرازيلي جواو بيدرو، عن فرحته بتسجيله أول أهداف فريقه الجديد في الموسم، وذلك حينما سجل في شباك مضيفهم فريق حتا، الخميس الماضي، ضمن الدور الأول لكأس الخليج العربي لكرة القدم، مؤكداً أن فترة الحظر التي استمرت لمدة ستة أشهر، وتوقفت خلالها كرة القدم، حرمته من تذوق سعادة تسجيل الأهداف طوال تلك الفترة.

وأكد بيدرو، عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، أن بداية الموسم جاءت جيدة بالنسبة له، لأنه تذوق سعادة الاحتفال بعد تسجيل الأهداف في المباريات الرسمية التي افتقدها، وقال: «مرت ستة أشهر على تسجيل الأهداف، لقد عدت مجدداً للتسجيل في الظهور الأول، وكان بالقدم اليمنى، وفي الزاوية اليمنى».

وكان اللاعب البرازيلي، الذي يبلغ 27 عاماً، انتقل إلى صفوف بني ياس في أغسطس الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من فريق الظفرة، بعد موسم ناجح مع «فارس الظفرة»، ولم ينتظر اللاعب كثيراً لتسجيل أول أهدافه مع «السماوي»، والذي جاء في شباك فريق حتا في اللقاء الذي انتهى لمصلحتهم بهدفين نظيفين.

وأكد مهاجم فريق «السماوي»، الذي لعب في صفوف الدوري السعودي مع فريق الفتح سابقاً، أن سعادته كبيرة بالبداية الجيدة للفريق في الموسم الجديد بالفوز خارج الديار، وقال: «هذه بداية جيدة أن تفوز خارج ملعبك، نهنئ أنفسنا بهذا الفوز».

ويعود لاعبو بني ياس للتدريبات، بقيادة مدربهم الروماني دانيال إيسايلا، استعداداً للمواجهة المنتظرة أمام فريق الوصل، المقررة يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري الخليج العربي.

بني ياس يواجه الوصل الجمعة المقبل في الجولة الأولى للدوري.

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