نورة الجسمي تبحث خطط وبرامج تطوير الدراجات مع نادي الفجيرة

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

زارت رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات، المرشحة لمقعد رئاسة الاتحاد في الدورة الانتخابية 2020-2024، التي ستجرى يوم 25 أكتوبر الجاري، نورة الجسمي، نادي الفجيرة لتقديم نبذة عن برنامجها الانتخابي وطموحاتها في استكمال مسيرة إنجازات دراجات الإمارات، وزيادة الاهتمام بقاعدة اللعبة في الأندية، وتوطيد سبل التعاون مع الأندية، باعتبارها الشريك الأساسي في نجاح خطط وبرامج التطوير وانطلاق المنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الانجازات.

رافق نورة الجسمي خلال الزيارة مدير العلاقات الدولية بالاتحاد والمرشح للعضوية حارب آل علي، وكان في استقبالها رئيس مجلس إدارة النادي ناصر اليماحي، ونائبه عبدالله بن قانون.

وأشادت نورة الجسمي، في تصريح صحافي، بدعم نادي الفجيرة لمسيرة الدراجات واهتمام مجلس إدارة النادي برئاسة ناصر اليماحي بفرق الدراجات، وتوفيره كل الإمكانات التي أسهمت في ظهور فريق النادي بمستوى متطور وتحقيق اللاعبين نتائج إيجابية في سباقات الموسم، متمنية أن يتواصل التعاون الإيجابي، وأن تشهد المرحلة المقبلة ظهور نجوم واعدة من نادي الفجيرة وانضمامها للمنتخبات الوطنية. من جانبه، أعرب اليماحي عن سعادته بمبادرة نورة الجسمي. وأكد اليماحي أن نادي الفجيرة سيكون في مقدمة الداعمين لمسيرة الدراجات الناجحة، ومقدراً للدور الإيجابي الذي تقوم به المرأة في المجتمع، متمنياً لها التوفيق في الانتخابات.

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