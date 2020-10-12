تأهّل الشارقة وشباب الأهلي لنهائي دوري السلة

المصدر: جوني جبورـــ دبي

ضرب الشارقة موعداً مع حامل اللقب شباب الأهلي، في نهائي مسابقة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال للموسم الحالي 2019-2020، الذي سيقام يوم 18 الجاري، عقب نجاح الفريقين، أول من أمس، في تحقيق انتصارهما الثاني على التوالي في الدور نصف النهائي، الذي جاء لـ«الملك» على حساب جاره البطائح «88-72»، ولـ«فرسان دبي» على النصر «79-58». وضمن شباب الأهلي والشارقة مقعديهما في المباراة النهائية، من دون الحاجة إلى نتيجة المباراة الثالثة، خصوصاً أن كلا الفريقين استهلا، الجمعة الماضية، نصف النهائي بالفوز الذي جاء لشباب الأهلي على حساب البطائح «97-82»، وللشارقة على النصر «93-79».

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