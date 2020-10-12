الكتبي: الألعاب الآسيوية الشاطئية على رأس أولوياتي

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أكد نجم المنتخب الوطني ونادي بني ياس للجوجيتسو، فيصل الكتبي، أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة لنجوم المنتخب ولاعبي الأندية، في ظل الاستعدادات للعديد من الاستحقاقات المقبلة، وما تنطوي عليه من فرص وتحديات.

وقال الكتبي في تصريحات صحافية إنه وزملاءه يضعون نصب أعينهم تقديم أداء مشرف في بطولة الألعاب الآسيوية الشاطئية في الصين أبريل 2021، وحصد أكبر عدد من الميداليات الملونة.

وأضاف: «الكثير من المنافسات القارية والعالمية المقبلة تمثل فرصة للتميز، ونحظى بفرصة حقيقية لتحقيق المجد، خصوصاً بعد هذا العام الشاق، لذا أتطلع قدماً لخوض تلك المنافسات وتحقيق الألقاب». وأشار إلى أنه يهدف إلى مساعدة فريقه نادي بني ياس للجوجيتسو في إحراز أكبر قدر ممكن من البطولات.

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