الحمرية يعوّض غياب جمهور الهواة بنقل مبارياته عبر مواقع التواصل

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

نقل المركز الإعلامي لنادي الحمرية مباراة فريقه مع دبا الحصن، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامناً مع عدم السماح للجمهور بالحضور للمدرجات وعدم نقل المباريات تلفزيونياً، في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال الأمين العام لنادي الحمرية ورئيس لجنة الإعلام والاتصال عمار المهيري لـ«الإمارات اليوم»: «حرصنا على أن يتابع جمهور الحمرية بشكل خاص وجميع جمهور الدرجة الأولى المباراة والتمتع بمجرياتها، وأن يكونوا على تواصل مع تفاصيلها وأيضاً لمساعدة وسائل الإعلام التي تغطي المباراة، بالاطلاع على التفاصيل، ونشعر أن المبادرة نجحت بشكل يشجع على تكرارها في المباريات المقبلة».

وأضاف: «تأخرنا في الإعلان عن أن المركز الإعلامي لنادي الحمرية سيقوم بنقل المباراة، لكوننا كنا ننتظر نتيجة الفحوص المتعلقة بفيروس كورونا لكادر النقل، والتي وصلت قبل 45 دقيقة فقط من نقل المباراة ولاثنين فقط، وعلى الرغم من ذلك قمنا بببث المباراة التي تابعها قرابة 4312 مشاهداً وهو رقم ممتاز».

وأضاف: «نتمنّى أن تعود كاميرات النقل التلفزيوني لملاعب الدرجة الأولى لنقل المباريات مباشرة، إلا أننا سنواصل بدورنا النقل عبر حسابات النادي في كل الظروف لأننا نرى ذلك واجبنا باتجاه الجمهور».

عمار المهيري:

«نتمنّى أن تعود كاميرات النقل التلفزيوني لملاعب الدرجة الأولى».

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